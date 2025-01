Lazio, Formello diventa una bolgia in vista del derby: il dato sui presenti

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Manca un giorno al derby della città eterna. Roma e Lazio si affronteranno domenica alle 20:45 per quella che sarà la loro prima gara del nuovo anno. Una sfida dal grande significato: la Roma cerca una reazione d'orgoglio per salvare la stagione, mentre la Lazio vuole una vittoria per allungare dai rivali e rimanere in scia delle prime della classe. La società biancoceleste, nella giornata di oggi, ha dato la possibilità ai tifosi di raggiungere Formello per un allenamento a porte aperte. I sostenitori non vedono l'ora di raggiungere la propria squadra per supportarli in vista del derby e, stando a quanto riportato da Il Messaggero, saranno oltre 5000 coloro che saranno vicino alla squadra in questa vigilia dal clima rovente.