Lazio, furto in casa Maestrelli: rubati ricordi dello scudetto del '74

Durante la notte alcuni ladri hanno fatto irruzione in casa di Massimo Maestrelli. Tra la refurtiva portata via c'è anche un ricordo prezioso legato al papà. Nello studio è stato, infatti, rotto un quadro ed è stata portata via la medaglia d'oro con l'immagine di Tommaso Maestrelli, Lenzini e i nomi dello storico undici del primo scudetto. Un oggetto dal valore affettivo inestimabile che è stato strappato via alla famiglia. Massimo chiede aiuto affinché la richiesta diventi virale e possa arrivare anche a chi ha compiuto questo gesto. La speranza è che il figlio del mister del '74 possa riavere il prima possibile un ricordo così importante.