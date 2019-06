Lazio, Fuser: "Contento per Inzaghi, se lo merita. E su Milinkovic..."

Lazio pronta ad affrontare questa sessione intensa di mercato. Primo colpo piazzato: Inzaghi resta sulla panchina biancoceleste. Ai microfoni di TMW è intervenuto Diego Fuser: "Inzaghi ha fatto benissimo, sono contento per lui e per i tifosi che sia ancora in panchina nella prossima stagione. Milinkovic? Ne faccio sempre una questione di soldi. Se una società darà tanti milioni a Lotito alla fine lo venderà. Nel calcio è sempre stato così, non vedo perchè ora dovrebbe essere diverso".

LAZIO, LA SITUAZIONE DEI SENATORI

LAZIO, I TIFOSI DIFENDONO RADU

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE