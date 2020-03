Lazio, Gaia Lucariello: "Guai a parlare di scudetto con Simone"

LAZIO, PARLA GAIA - "Scudetto? Qui in casa è un argomento tabù". Così Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi. Intervistata da "Il Tempo", ha raccontato le giornate dell'allenatore della Lazio durante questa pausa forzata del campionato: "Fa il papà e discute con i suoi ragazzi della Lazio. Gioca a pallone con Lorenzo, rompono tutto dentro casa e fanno tanto caos: poveri vicini! La quarantena? Sarò preoccupata quando Simone tornerà a Formello, perché questo è un virus bastardo. Ora ha la mattinata libera, per occuparsi delle sue cose, riguarda le partite ed è sempre in contatto con la società e i giocatori. Non parla personalmente con tutti, ma sa come stanno e che cosa fanno". Poi una battuta anche sull'interruzione della Serie A a causa dell'emergenza Coronavirus: "Interrompere il campionato è stato un grosso dispiacere, soprattutto perché per noi è così importante. Abbiamo avuto sfortuna, ma quando succedono delle cose più grandi di noi, puoi solo accettarle".