Lazio, Garlaschelli: "La prossima stagione sarà dura. E su Inzaghi..."

Stagione finita, inizia la programmazione di quella futura. Da risolvere ancora la questione del futuro allenatore, argomento su cui si è espresso anche Garlaschelli ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3: "La Lazio ad oggi ha un allenatore ed è Simone Inzaghi, il tecnico piacentino ha ancora un anno di contratto con il club. In questa stagione i biancocelesti non hanno reso al meglio, la Coppa Italia ha salvato la stagione. Comunque avere un allenatore per più di 5 anni è difficilissimo, quasi nessuno è riuscito in questa impresa. I nomi che si fanno per la panchina della Lazio non mi entusiasmano, ma vedremo quale sarà la scelta. L'anno prossimo tante squadre lotteranno per il quarto posto, sarà una sfida ancora più agguerrita. Bisognerà essere attrezzati per affrontare la prossima stagione".

