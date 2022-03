Lazio, Garlaschelli: "Troppi alti e bassi, qualcosa va rivisto"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto l’ex laziale Renzo Garlaschelli per commentare l'esito del derby: “La Lazio ha alti e bassi, è troppo lunga con i quattro in difesa e ci ha messo troppo poco a prendere gol. Per la Roma è stato facile gestire la partita. La. Lazio deve rivedere qualcosa. Se oggi è merito dell’allenatore che ha preparato bene la classifica allora doveva essere primo in classifica”.