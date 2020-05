Lazio, Garlini: "Inzaghi può portare la squadra allo scudetto, ecco perché"

LAZIO, GARLINI - Oliviero Garlini, ex attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Inzaghi sa gestire la squadra e riesce a mettere i giocatori che ha a disposizione nel posto giusto al momento giusto. La Lazio può ambire a vincere il campionato. L’allenatore ha dato molto ai suoi ragazzi, si è sacrificato tantissimo. La squadra può crescere ancora molto. In questo momento l’importante è riprendere il campionato, lo spogliatoio sa quello che vuole, lo staff tecnico riesce a guidare il gruppo al meglio spiegando bene ai calciatori cosa fare in campo; Inzaghi, inoltre, è molto bravo nella lettura della gara".

Lazio, Lotito si svaga al centro di Roma: relax con la famiglia e... Ferrero

Lazio, Sacchi non crede allo scudetto. E lancia una frecciata a Lotito

Torna alla home page