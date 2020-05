Lazio, Lotito si svaga al centro di Roma: relax con la famiglia e... Ferrero

LAZIO, LOTITO - Sabato di relax per il presidente Lotito. Come riporta la rassegna a cura di Radiosei, il patron della Lazio è stato avvistato nel pomeriggio di ieri in un bar a Piazza San Lorenzo in Lucina, in compagnia della famiglia e di Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria. Un pò di svago per Lotito, impegnato come non mai questi mesi nella battaglia per riprendere a giocare. Venerdì, a Formello, si era sottoposto ai tamponi con Inzaghi, lo staff e i giocatori. E proprio da venerdì, sono stati introdotti nei protocolli che regolano gli allenamenti anche i test sierologici per stabilire la negatività dei giocatori, in modo da far riprendere i lavori di gruppo. Un'altra battaglia vinta questa, dove Lotito ha contribuito con il suo spirito battagliero.

