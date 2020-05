Lazio, Sacchi non crede allo scudetto. E lancia una frecciata a Lotito

LAZIO, SACCHI CRITICO - La Lazio è lì, seconda in classifica a un punto dalla Juventus con ancora lo scontro diretto da giocare a Torino in casa dei bianconeri. Una cavalcata che ha fatto sperare i tanti tifosi biancocelesti, ma non Arrigo Sacchi, che non crede nelle possibilità della squadra di Inzaghi: "La Lazio sta inseguendo un sogno. Se vince, chapeau" si legge sulla rassegna di Radiosei. "Ma la sua storia non è paragonabile a quella della Juve, e la storia conta. In ogni caso Lotito dimostra di avere una coerenza tutta sua: per vincere ci vogliono entusiasmo, buon senso e perseveranza. La prima e l’ultima non gli mancano”.

