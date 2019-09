Così si fa: 4-0 al Genoa e la Lazio corre in campionato. Le reti di Milinkovic, Radu, Caicedo e Immobile servono per abbattere la squadra di Andreazzoli, che ha cercato il gol in alcune occasioni, ma Strakosha ha sempre ben risposto. Ecco gli scatti de Lalaziosiamonoi.it dal campo.