Lazio - Genoa come Lazio - Milan: niente assist per Luis Alberto

Una prestazione maiuscola, un gol da fenomeno e un assist a Correa. Questa è stata Lazio - Genoa per Luis Alberto. Ma se sulla prestazione e sul gol non ci sono dubbi, sull'assist invece c'è un piccolo problema. Come già avvenuto per Lazio - Milan la Lega Serie A, dopo l'iniziale assegnazione, ha tolto l'assist allo spagnolo perché prima del gol il Tucu ha saltato con una finta Goldaniga e Biraschi. Esattamente come in occasione del dribbling su Tomori, viene considerato successivo all'ultimo passaggio lo sviluppo dell'azione da gol. Curioso che Luis Alberto sia ancora fermo a quota 0 assist nonostante in realtà i passaggi illuminanti del suo campionato siano stati molteplici.

