Lazio - Genoa, ecco quanti tifosi ci saranno per la prima in casa: il dato

RASSEGNA STAMPA - Siamo arrivati al grande giorno, quello dell'esordio casalingo. Oggi, alle 20.45, sul prato dell'Olimpico la Lazio sfiderà il Genoa, entrambe a caccia dei primi tre punti della stagione. Se in campo le due squadre proveranno a proporre il loro solito calcio, il vero spettacolo andrà in scena sugli spalti. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, ai già 28.408 abbonati, infatti, in questi giorni si sono aggiunti altri 9.500 tifosi (dato aggiornato a ieri sera) che hanno acquistato il biglietto singolo: per un totale di circa 38.000 presenti. Un dato destinato a crescere. Ci sarà tempo, infatti, fino all'inizio della partita per acquistare i tagliandi e non sarebbe una novità se in molti decidessero, solo in queste ore, di partecipare alla grande festa odierna.