Lazio - Genoa, Inzaghi a colloquio con la squadra nell'intervallo - FT & VD

Il primo tempo è finito nel migliore dei modi, con i gol di Milinkovic e Radu che hanno portato la Lazio in vantaggio contro il Genoa. Ora, bisogna continuare con quanto visto fin qui, proseguendo con questa determinazione anche nella seconda metà di gara. Simone Inzaghi vuole tenere alta la concentrazione dei suoi e scongiurare eventuali cali di prestazione nella ripresa. Non vuole rischiare di rovinarsi la domenica nell'arco di quarantacinque minuti. E così, a pochi minuti dall'inizio del secondo tempo, il mister ha sfoderato la carta della dialettica, raccogliendo i suoi a centrocampo: un paio di minuti di colloquio, in cui dare le ultime indicazioni e spronare la squadra. Bisogna chiudere il pomeriggio alla perfezione.