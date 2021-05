Lazio - Genoa, successo in zona Champions: la gioia social di Fares - FT

La Lazio non poteva sbagliare e non l'ha fatto. Vittoria meritata 4-3 sul Genoa che consente ai biancocelesti di proseguire la propria corsa verso la Champions. Mohamed Fares, entrato al minuto 67 al posto di Lulic, ha esultato con una foto sul suoi profilo Instagram e due emoticon dell'aquila. L'esterno algerino, ammonito nel corso del match, non sarà a disposizione di Inzaghi contro la Fiorentina causa squalifica.