Lazio - Genoa, undicesima vittoria di fila all'Olimpico: il dato record

La Lazio conquista tre punti importantissimi, non senza soffrire nel finale, battendo per 4-3 il Genoa di Ballardini. La squadra di Inzaghi mette a segno un'altra vittoria, l'undicesima di fila in casa segnando un altro record. Mai infatti era accaduto che i baincoceleste vincessero così tante gare di fila tra le mura amiche. Nel 1950 le vittorie erano state 9 così come nel1997. 10 invece nel 36/37 e nel 1974 quando Maestrelli regalava il primo scudetto della storia.

