Lazio, Giaccherini: “Immobile infallibile, due giocatori mi sono piaciuti molto”

Negli studi di Dazn, Emanuele Giaccherini, ex giocatore di Napoli e Juventus, è tornato sulla vittoria della Lazio in Europa League contro la Lokomotiv Mosca. Questa l'analisi dell'opinionista: "Immobile è sempre Immobile. È un giocatore determinante e dal dischetto non sbaglia mai. Bene anche Milinkovic e Pedro che sono entrati al meglio e hanno fatto la differenza. Secondo tempo molto meglio del primo. La Lazio ha dominato e ha fatto il suo dovere. Ha vinto la partita e adesso si gioca tutto con il Galatasaray all'Olimpico".