Lazio, Gianni Di Marzio: "Immobile l'unico che poteva fare male all'Inter"

Non è d'accordo con la scelta di Inzaghi, Gianni Di Marzio, ex allenatore e opinionista di TMW Radio. Per il padre del giornalista di Sky Sport, Gianluca, Immobile avrebbe dovuto giocare da titolare la sfida di San Siro tra Lazio e Inter. Ecco le sue parole: "Immobile ha sbagliato, ma poi ha chiesto scusa. È l'unico che avrebbe potuto impensierire la difesa dell'Inter, sfruttando le sue caratteristiche nell'inserimento in profondità. E invece? L'Inter non ha ancora subito gol in casa. Sa quello che vuole. I campionati vincenti si hanno con le migliori difese, e l'Inter lo sta dimostrando".

