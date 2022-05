Lazio: giochi fatti, ma col Verona ci saranno 50 mila spettatori!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un gol che vale oro quello segnato da Milinkovic Savic contro la Juventus allo scadere. La Lazio, infatti, come sappiamo, è riuscita a qualificarsi per la prossima Europa League, a prescindere da cosa succederà l’ultima giornata di campionato. Fa specie, però, considerare come per l’ultima gara contro il Verona i tifosi biancocelesti saranno presenti in massa. Vediamo nel dettaglio.

NUMERI IMPRESSIONANTI - Stando alle ultime stime, saranno oltre 50 mila i tifosi della Lazio che assisteranno al match dell’Olimpico contro il Verona, ultima appuntamento stagionale. Non senza qualche rischio di troppo, Sarri alla fine è riuscito a raggiungere l’obiettivo stagionale verosimile e ora ci si aspetta che la squadra riesca ad ottenere almeno un punto contro gli scaligeri. Parliamo, però, di un avversario sicuramente non facile da affrontare: il Verona di Tudor, infatti, ha mostrato più volte quest’anno di poter mettere in difficoltà anche le big del nostro campionato e sta terminando la stagione al meglio, oltre le previsioni.

Già le operazioni tattiche di Sarri sono state messe in atto per cercare di contrastare gli avversari e non sarà semplice considerando anche il fatto che probabilmente Immobile non partirà dal primo minuto. Anche Luis Alberto è in forte dubbio.

RECORD DI TIFOSI - Due possibili assenze molto pesanti che però non intaccheranno l’entusiasmo di una tifoseria che è particolarmente accesa come non si vedeva da tempo. Basti pensare al fatto che per trovare l’ultima partita, che non sia una finale o un derby, che ha contato oltre 40 mila spettatori, è necessario tornare al febbraio del 2020 (contro il Bologna). Sicuramente l’entusiasmo effettivo non sarà come quello di quel periodo, visto che la Lazio si trovava in testa alla classifica, ma ci si avvicina moltissimo. La possibilità di chiudere il terzo anno consecutivo davanti alla Roma sta motivando particolarmente la tifoseria.

In meno di quattro giorni le vendite hanno superato i 45 mila biglietti e si punta ai 50 mila pieni. Qualcosa di molto raro in casa Lazio, se non si considerano big match o derby. La soglia dei 50 mila non viene toccata dall’aprile del 2015, quando in panchina c’era Stefano Pioli, attuale tecnico del Milan. Sicuramente avrà influito l’appello della Curva Nord che si è diffuso negli ultimi giorni.

Sono subito terminati i tagliandi e nei due Distinti Nord e in Tribuna Tevere. Difatti, ancora per poco, sono accessibili i Distinti Sud-Est e Monte Mario, dove si può cenare con l’apposito biglietto che garantisce la tariffa speciale per i Menù. Insomma, se nel corso degli ultimi tempi non c’è stato un rapporto amorevole tra Lotito e la tifoseria, va detto che risultati di questo tipo sicuramente fanno ben sperare la società e non sarebbe da escludere che persino la richiesta di aprire la Curva Sud possa essere accolta viste le richieste.