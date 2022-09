Lazio, Giordano: "Appena abbassi la tensione fai gare..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ai margini del pareggio contro la Sampdoria, Bruno Giordano, ex Lazio, ha espresso la sua analisi ai microfoni di Radiosei. Questo il suo intervento: “Non so se quello di ieri sia stato un problema fisico o mentale. Ho notato nella ripresa che si palleggiava bene, ma senza più cercare la profondità. Il divario è stato enorme, ma nel calcio di oggi il minimo vantaggio non basta. La Lazio ha cambiato poco rispetto lo scorso anno, i concetti sono quelli della scorsa stagione. L’Inter ha dato consapevolezza, ma appena abbassi la tensione fai gare stile Torino in cui si è visto poco sotto l’aspetto del gioco. C’è da andare forte, tutte sono imperfette, sarà un altro campionato pazzo. Della Lazio mi piace molto il gruppo che si è creato. Penso all’esultanza sotto la Curva Nord con Marcos Antonio sembrava un raccattapalle”.