Lazio, Giordano: "Bologna rognoso, ma ci deve essere una bella reazione"

Perdere in Champions contro il Bayern Monaco era da mettere in conto per la Lazio, ma il risultato così largo ha complicato la digestione della sconfitta. La squadra di Inzaghi deve comunque guardare avanti: bisogna andare a Bologna per continuare la lotta al quarto posto e dimostrare che la squadra vale le prime quattro posizioni del campionato. A TMW Radio, Bruno Giordano, che conosce bene l'ambiente laziale, ha detto: "Il colpo lo puoi accusare, il Bologna è una squadra rognosa. Il ko di martedì è duro da digerire. Si sperava che il discorso qualificazione fosse rimandato alla trasferta in Germania. Spero in una bella reazione, deve ancora credere alla Champions".