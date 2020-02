Lazio, Giordano: "Champions League in tasca, ora si lotta per un sogno"

Dopo la vittoria con l'Inter, la Lazio ha messo nel mirino il Genoa. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Bruno Giordano: "Siamo al livello di Inter e Juventus, forse abbiamo anche qualche cosa in più. La vittoria è ancora più importante. La Champions League è già in tasca, ora bisogna pensare partita per partita e guardare avanti. Allenatore, staff e giocatori stanno cercando di realizzare un sogno con il duro lavoro. Aver già raggiunto l'obiettivo di inizio anno ti fa giocare più tranquillo, nessuno può dire nulla se la Lazio non dovesse vincere lo Scudetto".

