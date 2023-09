Lazio, Giordano frena l'entusiasmo: "Pochi elogi, ora l'obbligo è..."

TUTTOmercatoWEB.com

"Bene gli elogi, ma guai ad abbassare la tensione". Ha parlato così ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano. Il pareggio contro l'Atletico Madrid ha senza dubbio aumentato la fiducia e l'entusiasmo in casa Lazio, ma occhio a non lasciarsi prendere troppo dalle emozioni. È il consiglio che ha dato l'ex biancoceleste alla squadra di Sarri che sabato dovrà nuovamente scendere in campo per affrontare il Monza in campionato, competizione in cui le aquile stanno trovando non poche difficoltà. Così ha proseguito: "La partita contro l’Atletico dimostra che spesso, sono gli episodi a fare la differenza. Resta una grande partita, il carattere e la tenacia della Lazio. Le prossime due partite la Lazio deve fare il pieno. Servono 6 punti contro Monza e Torino. Servono due vittorie, in un modo o nell’altro. Il distacco altrimenti comincerebbe ad essere grande e potrebbe indirizzare in negativo la stagione. Va poi considerato che dopo queste due partite in casa, andrai a Milano contro i rossoneri. Ora l’insidia più grande per la Lazio è l’ambiente e sé stessa. Questo gruppo ha bisogno di sentire sempre la tensione e la pressione. Ora servono pochi elogi e tanta concentrazione. Giusto dare il merito, ma adesso è obbligatorio vincere le prossime due”.

