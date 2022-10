Lazio, Giordano: "Ieri tanti errori tecnici. In Europa si fa più difficoltà perché..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Non è riuscita a tornare alla vittoria la Lazio di Maurizio Sarri contro lo Sturm Graz. Dopo la sconfitta in terra danese, i biancocelesti si sono dovuti accontentare di un pareggio contro gli austriaci, disputando una partita tutt'altro che perfetta. Tante le difficoltà per la Lazio, soprattutto dal punto di vista tecnico, dati i molti errori in uscita, talvolta anche banali. Su questo, ma anche su altri punti, si è espresso l'ex bomber biancoceleste Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei:

"Quando ci sono tanti errori tecnici non riesci a dare continuità all’azione. Ieri è accaduto questo, c’è stata molta imprecisione da parte di calciatori importanti. Lo Strum Graz l’ha preparata bene tatticamente, sono stati bravi nell’essere aggressivi, nel fare raddoppi. Inizialmente ho avuto la sensazione che la Lazio potesse far male alla propria difesa, poi dopo qualche errore gli austriaci hanno preso confidenza e sono diventati pericolosi. In Europa il calcio è questo, prima devi essere dinamico, poi c’è il resto. La Lazio è stata sopraffatta in alcuni momenti, la cosa importante è non averla persa. La Lazio ha fatto fatica a vincere duelli individuali, a creare superiorità numerica. La voglia c’era, ma la sensazione è che in campionato la Lazio sia più preparata perché conosce meglio gli avversari”.