Lazio, Giordano: "Impossibile non pensare al Bayern Monaco, ma c'è prima la Samp"

La tentazione di pensare alla sfida di Champions League contro gli invicibili del Bayern Monaco è forte, ma non bisogna cascare nell'errore commesso in passato e pensare prima alla sfida di campionato. La Lazio dovrà affrontare prima la Sampdoria che all'andata si è rivelata un'avversaria ostica e perdere punti ora potrebbe rivelarsi letale per la conquista del quarto posto. Secondo Bruno Giordano però, che si è espresso a TMW Radio, sarà impossibile non pensare al big match contro i tedeschi: "Di sicuro ci pensano. Questa Lazio non è abituata a giocare in Champions, si penserà molto di più alla sfida di martedì ma c'è prima la Samp e va chiuso il discorso il prima possibile. Però mentalmente le energie la Champions te le porta via".