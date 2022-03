Lazio, Giordano: "In bambola dal primo gol. In 90' non c'è mai stata partita"

Fonte: Adnkronos

La Lazio cade contro la Roma. Tanta la rabbia e la delusione che la squadra di Maurizio Sarri ha dato ai tifosi biancocelesti dopo aver perso malamente nel derby della Capitale. Intervenuto ai microfoni dell'Adnkronos, Bruno Giordano, ex Lazio, ha commentato così la sconfitta maturata dagli uomini di Sarri: "Il derby? Ma di che parliamo, la Lazio non ha giocato ed è andata in bambola dal primo gol. Ma io preferisco un gol al primo minuto e non al 90mo, hai tempo per recuperare. Il derby è una partita strana, particolare. La Roma ha meritato in tutto e per tutto, forse noi eravamo troppo sicuri delle nostre qualità, ma in 90 minuti non c'è mai stata partita. Non me lo spiego: ce lo dovrebbero spiegare i calciatori e soprattutto l'allenatore. 'Abbiamo sbagliato approccio', ma che c'entra l'approccio, quello è un derby, e tra pari livello".

REAZIONE - "Loro sono stati più bravi come all'andata lo siamo stati noi. Ma più bravi tanto, perché all'andata la Roma ha avuto una reazione importante sul due a zero, noi no e siamo andati in bambola. Il gol al primo minuto lo preferisco, hai 89 minuti per reagire, il brutto è quando lo prendi al novantesimo. Dopo le Coppe non abbiamo più giocato bene, anche contro il Venezia abbiamo vinto ma 1-0 e su rigore".