Lazio, Giordano in clima pre derby: su Instagram il video amarcord - VD

Roma - Lazio si avvicina. Manca sempre meno al derby della Capitale e gli animi sono già incandescenti. I tifosi laziali si sono dati appuntamento a Ponte Milvio nel pomeriggio per stare vicini alla squadra. A modo suo anche Bruno Giordano, ex attaccante biancoceleste, ha voluto dare la carica alla squadra di Inzaghi: su Instagram ha pubblicato un video amarcord in cui canta l'inno della Lazio con la frase "vola grande Lazio".