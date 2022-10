Lazio, Giordano: "La Lazio è squadra, ieri lo ha dimostrato. Lazzari..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Un pareggio contro lo Sturm Graz che lascia la Lazio con l'amaro in bocca per come si era messa la partita, nonostante per metà si sia giocata in dieci contro undici. La squadra di Maurizio Sarri, però, ha dimostrato di saper reagire, di essere solida e unita davanti alle difficoltà e questo rappresenta un miglioramento non indifferente rispetto alla scorsa stagione. Per commentare la reazione dei biancocelesti è intervenuto ai microfoni di Radiosei l'ex attaccante della Lazio Bruno Giordano:

"Primo tempo equilibrato, anche i nostri avversari mi hanno fatto una buona impressione. Hanno giocato semplice evitando la pressione. Lazzari ha commesso un’ingenuità. Indipendentemente dal fatto che sia giusto o meno il rosso, bisognerebbe evitare. Andrei oltre il discorso arbitrale, in ogni caso. La partita si era messa bene, forse con un pizzico di lucidità ed equilibrio si poteva portare a casa. Il girone lascia tutto ancora aperto, certo, 3 punti ieri sarebbero stati d’oro. Tutto in ballo, quattro squadre che se la giocano in 180′. Pedro il migliore, fra traversa e gol. Luis Alberto a destra non gioca a memoria, per il resto solo qualche tentennamento per la coppia centrale. La conferma più importante è la risposta emotiva: la Lazio è squadra, lo ha dimostrato anche ieri".