Lazio, Giordano: "La priorità è sostituire Luis Alberto". E su Colpani...

Scelto l'allenatore, la Lazio si fionda sul mercato. L'addio di Luis Alberto, che ha firmato per l'Al-Duhail in Qatar, ha aperto le porte a nuove strade tra cui quella che porta a Stengs del Feyenoord. Restano in ballo, però, anche i nomi di Cabal per la difesa e di Colpani sulla trequarti. Proprio di questi ha parlato l'ex biancoceleste Bruno Giordano in collegamento a Radiosei. Di seguito le sue parole.

“La sostituzione Luis Alberto è la priorità. Potrebbe arrivare un trequartista dinamico che accompagni la punta anche all’interno dell’area di rigore. Stengs sembra più un esterno d’attacco che un trequartista, vediamo. Può essere comunque utile, anche rispetto alla permanenza o meno di Pedro. Senza qualità si rischia di diventare prevedibili. Ora la Lazio cederà solamente di fronte a offerte importanti per i suoi calciatori".

"Provedel, Guendouzi, Immobile e Zaccagni sono quei giocatori a cui affidarsi nei momenti più complicati. Cabal sa palleggiare, ha un bel mancino. Bisogna che la Lazio non perda ancora di fantasia e qualità, sicuramente ci sarà più equilibrio. Non servono grandi stravolgimenti sul mercato: un terzino sinistro, una mezzala di qualità e un attaccante. Vedremo che stagione sarà quella di Ciro Immobile. Un profilo come quello di Colpani porterebbe tanta qualità. L’ambiente si aspetta un nome che porti un minimo di entusiasmo in più; entusiasmo anche all’interno dello spogliatoio. Il trequartista del Monza lo vedrei bene nel 4-2-3-1, ha un buon tiro ed è bravo nei calci piazzati”.