Lazio, Giordano: "Sarri e Inzaghi hanno ottime soluzioni. E su Gila..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Si prepara a un bello spettacolo Bruno Giordano. L'ex bomber della Lazio, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha presentato la partita contro l'Inter come una gara tra due squadre di qualità e con a disposizione calciatori importanti tanto in campo, quanto in panchina:

"Entrambi i tecnici hanno soluzioni alternative di qualità. La cosa importante è avere le alternative, se non dovesse farcela Zaccagni ci sarebbe uno tra Isaksen e Pedro. Quando ci sono queste gare di alto livello, è fondamentale vincere i duelli individuali. Gila? Ha ampi margini di miglioramento, strano che per un anno non l’abbiamo mai visto, ha saputo sfruttare questo momento. Nell’uno contro uno, nella marcatura a uomo a campo aperto è il difensore migliore di cui dispone Sarri. Giocando si sbaglia e si migliora, la cosa importante è trarre vantaggi dagli errori".