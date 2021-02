Lazio, Giordano sul mercato: "Musacchio acquisto mirato, porta esperienza"

Bruno Giordano, ex attaccante di Lazio e Napoli, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentar il calciomercato delle due squadre romane: "Si è cercato di mettere dentro il possibile, visto il momento. Ma la situazione è questa in tutto il mondo. El Shaarawy e Musacchio per Roma e Lazio sono due acquisti mirati. L'argentino come esperienza può dare tanto ai biancocelesti. Reynolds? Dipende da campionato a campionato".