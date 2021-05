Lazio, Giordano: "Torino obbligato a prender punti, rischia tantissimo"

Questa sera all'Olimpico di Roma si giocherà Lazio - Torino. La gara vede una squadra, quella biancoceleste, certa dell'Europa League e ormai lontana dalla possibilità di qualificarsi in Champions. Dall'altra parte ci sono i granata, alla disperata ricerca di punti per presentarsi in vantaggio alla finale-salvezza contro il Benevento del prossimo week-end. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bruno Giordano ha parlato della gara odierna. In particolare, l'ex Lazio ha sottolineato il rischio della compagine guidata da Nicola di andare in Serie B: "Se il Toro non prende il punto stasera, rischia tantissimo col Benevento. Sarebbe una finale a cui arriverebbe meglio il Benevento. In due partite il Toro ha preso troppi gol. La partita dovrà essere disputata alla grande dal Torino".

Clamoroso in Cina, compra il club per far giocare suo figlio

Lazio, l'ultimo saluto ad Enza nella Chiesa di Don Bosco - FT&VD

TORNA ALLA HOMEPAGE