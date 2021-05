Clamoroso in Cina, compra il club per far giocare suo figlio

E' successo a Zibo, in Cina. Il miliardario HeShihua, nuovo presidente dello Zibo Cuju, club che milita nella China League One (seconda divisione cinese), ha imposto all'allenatore Hongyi Huang di schierare suo figlio sempre titolare. La particolarità? Il ragazzo, che veste la maglia numero 10, non sta fornendo grandi prestazioni perchè, vanta un peso non proprio da calciatore: ben 126 Kg. Il club è ultimo in classifica con un solo punto conquistato nelle ultime 5 partite.