Lazio, Giordano: "Un Immobile così non può stare fuori, non deve rifiatare"

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex attaccante della Lazio Bruno Giordano ha commentato così le indicazioni che arrivano da Formello sull'undici che scenderà in campo al Celtic Park: “Non capisco perché Immobile non giochi dall'inizio, se un giocatore sta così bene lo tengo sempre il campo, non penso neanche lontanamente di farlo rifiatare. Per il resto la formazione ci sta, è normale fare qualche cambiamento, anche perché spesso questa squadra fatica con 3 gare in una settimana. Come detto, i punti cardine fanno eccezione, specialmente quando sono in queste condizioni".



INZAGHI - "Inzaghi a rischio? Non credo che la Lazio abbia pensato realmente all'esonero, ma se il tarlo si è insinuato diventa pericoloso. Resto convinto che Inzaghi sia più che all'altezza di guidare questa rosa e che non ce ne siano tanti altri in giro in grado di farlo. Credo che finirà la stagione, poi forse si faranno ulterori ragionamenti, ma sarebbe opportuno evitare certe dichiarazioni".

