Calciomercato Lazio, dalla Grecia: piace il portiere dell'AEK Barkas

In Grecia ne sono sicuri, a riportarlo è il portale d'informazione sportiva Novasports.gr. La Lazio avrebbe attenzionato Vasilios Barkas, portiere classe 1994 di proprietà dell'AEK Atene. Doppia cittadinanza greca e olandese per lui, è legato all'AEK dal 2016 e il suo contratto scade nel 2022. Il suo valore di mercato si aggira sui 3/4 milioni di euro, ma il suo club di appartenenza lo valuta qualche milione in più e solo davanti ad un'offerta vantaggiosa cederà il suo estremo difensore. In Grecia aggiungono anche che la Lazio è pronta a visionarlo da vicino, degli emissari potrebbero prendere un volo alla volta della Capitale molto presto.

