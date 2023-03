Lazio, Giordano: "Zaccagni si accorgerà di quello che ha fatto negli anni". E su Ibanez...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

L'euforia per la vittoria del derby da parte della Lazio non si arresta. Una vittoria importantissima non solo per il valore del match ma anche per i punti in classifica: il successo ha infatti permesso alla squadra di Sarri godersi la sosta al secondo posto. Ad analizzare quanto accaduto nella stracittadina è l'ex biancoceleste Bruno Giordano che ha così commentato ai microfoni di Radiosei: "Il derby mi è piaciuto perché ha avuto le caratteristiche giuste, tranne il finale. Sono anni che dico che sulle panchine c’è troppa gente e quello che è successo alla fine non mi è piaciuto. Ci dovrebbero essere calciatori, allenatore, staff medico e allenatore in seconda. Adesso è una corrida. La Roma poi fin dalle prime battute ha questo vizio di esagerare nelle proteste, è una loro strategia ma inizia a diventare insopportabile. Sono contento per i tre punti e per il secondo posto raggiunto prima della sosta".

IBANEZ - "Per quanto riguarda Ibanez se avesse giocato ai miei tempi, difficile che un allenatore lo avrebbe rimesso in campo in un derby. Già al derby di andata dimostra provando a dribblare Pedro di non capire molto…".

ZACCAGNI - "Il gol di Zaccagni è stato bellissimo per tecnica, rapidità, lucidità, precisione. Lui è stato molto freddo, ha guardato il portiere e aveva solo dieci centimetri di spazio per infilare il pallone e lo ha fatto. Forse adesso non si rende conto di cosa abbia fatto e se ne accorgerà negli anni".