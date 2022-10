Lazio, Giroud: "Anche i biancocelesti possono giocare per lo Scudetto..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il Milan e la Lazio stanno facendo un percorso simile in questo inizio di campionato. Entrambi i club in classifica hanno raccolto venti punti, con i biancocelesti che si piazzano sopra grazie a una differenza reti migliore. Se l'obiettivo della Lazio è quello di tornare in Champions League, quello del Milan è, invece, mantenere il titolo. A questo riguardo si è espresso Olivier Giroud, attaccante rossonero, che ha inserito anche la squadra di Sarri tra i club in lotta per lo Scudetto:

"Il nostro obiettivo è difendere il titolo. Sappiamo che quest’anno sarà ancora più difficile perchè ci sono squadre come Juve, Napoli e Inter, per non parlare di Roma, Atalanta e Lazio che si sono rafforzate. Ci sono molte squadre che possono giocare per lo scudetto, ma siamo partiti piuttosto bene rispetto ai nostri avversari diretti. Il Napoli mi sembra in gran forma, è davvero la squadra che mi ha fatto più impressione all’inizio della stagione. Bisogna mantenere il ritmo e rimanere in cima alla classifica fino alla Coppa del Mondo. Faremo il bilancio a metà novembre".