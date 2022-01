Lazio, giudice sportivo: squalificato Cataldi, Luiz Felipe entra in diffida

Sul sito della Lega Serie A è stato da poco pubblicato il comunicato relativo alle decisioni del Giudice Sportivo per le gare giocate nell'ultimo weekend calcistico. Confermata la squalifica di Danilo Cataldi per "comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Il centrocampista, già diffidato, ha rimediato il giallo contro la Salernitana: salterà dunque il big match con l'Atalanta del 22 gennaio. Nona sanzione per Luiz Felipe, che entra così in diffida: un'ammonizione contro la Dea gli sarà fatale per il turno ancora successivo. Confermata, infine, la sanzione per Manuel Lazzari, "colpevole" di essersi tolto la maglia dopo aver siglato il terzo gol per i biancocelesti. Per lui si tratta della seconda ammonizione.

