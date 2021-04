Lazio, gli auguri di buona Pasqua delle famiglie Matri, Cataldi e Hoedt - FOTO

Archiviata la sfida contro lo Spezia con una vittoria, in casa Lazio si festeggia la Pasqua con tre punti in più in classifica. I calciatori si stanno godendo la giornata in compagnia delle proprie famiglie, ma non hanno fatto mancare i consueti auguri social. È il caso di Alessandro Matri, Danilo Cataldi e Wesley Hoedt. L'ex attaccante si è ripreso con Federica Nargi e le loro due bimbe, mentre il centrocampista biancoceleste ha immortalato il momento con la moglie Elisa e il figlio Tommaso. L'olandese si è ricongiunto con Emma, la fidanzata e cantante che, per le feste, l'ha raggiunto nella Capitale.

