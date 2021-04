Cagni durissimo: "Pirlo sconcertante, Fonseca non sa come si vince"

A dire la sua sulla giornata di campionato su TMW Radio, durante il Maracanà Show, è stato mister Gigi Cagni: "Inter verso lo scudetto? Le difficoltà ce le hanno gli altri. L'allenatore ha sempre paura che la squadra perda la tensione. Pirlo è stato sconcertante. Se il problema è la concentrazione o l'intensità per la Juve vuol dire che c'è qualcosa che non va. L'Inter ha queste caratteristiche, e Conte sente che sta arrivando lo Scudetto. Fonseca per esempio non sa come si vince. Contro il Sassuolo doveva difendere il risultato dopo il vantaggio".