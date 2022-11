Lazio, gli impegni di Milinkovic e Vecino al Mondiale: date e orari

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La prima parte di campionato è ormai archiviata. In attesa del ritorno alle ostilità in programma il prossimo 4 gennaio, l'attenzione si sposta sul Mondiale in Qatar. La Lazio con grande lungimiranza nello scorso mercato estivo, ha acquistato esclusivamente giocatori italiani o che comunque erano out dalla rassegna iridata. L'unico è stato Vecino che scenderà in campo con il suo Uruguay. L'ex calciatore dell'Inter si aggiunge a Milinkovic che sarà di fatto la star della Serbia. L'auspicio dei tifosi biancocelesti è che alla ripresa i due centrocampisti fondamentali per il gioco di Sarri siano pronti per affrontare la seconda fase di stagione. Nel frattempo ecco nel dettaglio i loro impegni nel torneo mondiale che inizierà il prossimo 20 novembre.

MILINKOVIC

Giovedì 24 novembre 2022 ore 20:00 - BRASILE-SERBIA

Lunedì 28 novembre 2022 ore 11:00 - CAMERUN-SERBIA

Venerdì 2 dicembre 2022 ore 20:00 - SERBIA-SVIZZERA

VECINO

Giovedì 24 novembre 2022 ore 14:00 - URUGUAY-COREA DEL SUD

Lunedì 28 novembre 2022 ore 20:00 - PORTOGALLO-URUGUAY

Venerdì 2 dicembre 2022 ore 16:00 - GHANA-URUGUAY