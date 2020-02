Lazio, Governi: “Inzaghi come Maestrelli, è la forza della squadra. Sullo Scudetto..."

Giancarlo Governi, autore, sceneggiatore e scrittore, nonché tifoso della Lazio, si è espresso sulla sfida di domenica contro l'Inter ai microfoni di CalcioToday.it: "Il successo di domenica ha certificato che in questo momento la squadra biancoceleste è la più forte in Italia, sperando che continui così. Abbiamo battuto una delle due compagini accreditate per il successo finale insieme alla Juventus, peraltro sconfitta due volte tra Supercoppa e campionato. Non avrei mai creduto che potessimo arrivare a questi livelli.

SCUDETTO - "Scudetto? Noi tifosi biancocelesti siamo realisti e scaramantici. Io questa parola ora non la pronuncio nemmeno sotto tortura, lo farò eventualmente solo il giorno dopo aver conquistato i titolo. In questo momento la squadra ha giocatori eccezionali. Immobile in primis, ma anche Luis Alberto, Milinkovic sono fantastici. Acerbi ha ‘sotterrato’ de Vrij, l’olandese si è comportato malissimo con la Lazio, domenica è stato colpito da nemesi, sembra la vendetta della storia. La forza della squadra? Inzaghi. Simone ha trasformato questa squadra in un gruppo coeso di amici, basterebbe vedere i giocatori in panchina che esultano come i compagni in campo. Inzaghi è come Maestrelli, ha la stessa capacità di gestire gli uomini”.