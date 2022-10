Lazio, Gregucci: "Cancellieri e Gila, diamo tempo ai giovani di crescere!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio batte il Midtjylland e si vendica della pesante sconfitta all'andata. La squadra di Sarri ora ha in mano il suo destino in vista dell'ultimo scontro con il Feyenoord. All'indomani del match il tecnico Angelo Gregucci ha esposto le sue impressioni ai microfoni di Lazio Style Radio: "La prima luce è il risultato importantissimo. Questo è un girone che si è messo in un modo particolare, noi e lo Sturm siamo quelli che hanno la differenza reti in negativo al contrario di Feyenoord e Midtjylland. L’approccio non è stato dei migliori, poi nella seconda parte del primo tempo ci siamo ripresi. Nel secondo tempo allo stesso modo la Lazio non è ripartita benissimo ma c’è una costante: i cambi. Chi entra cambia le partite. Pedro è un ragazzo straordinario non solo in campo ma anche negli atteggiamenti. Questi giocatori sono importanti non solo per la qualità ma proprio per il suo modo di comportarsi. C’è ancora l’ultima gara da giocare che sarà molto complicata, quando hai due risultati su tre è sempre pericoloso. La buona sorte non ci ha dato neanche una mano perché lo Sturm ha segnato nel finale".

CANCELLIERI - “Io avrei un po’ di pazienza con questo ragazzo. L’allenatore lo mette alla prova per capire quale può essere la soluzione migliore. Quando andiamo a sostituire un attaccante come Immobile è complicato per le caratteristiche che il giocatore ha. E’ un ragazzo che ha bisogno di collaudo ma nella sua posizione ha fatto due tre ripartenze buone. E’ un 2022 e ha bisogno di tempo".

GILA - “Ha commesso un errore in costruzione ma anche lui è un ragazzo che ha bisogno di tempo. Diamo tempo a questi ragazzi di crescere un po’ alla volta”.

SALERNITANA - "Bisogna recuperare le forze dalla partita di Coppa. L'approccio mentale deve essere migliore, anche se la Lazio in campionato ha sempre fatto bene. La Salernitana è un avversario pericoloso, bisognerà stanarla subito e stare attenti a coprire bene quando vengono lasciati spazi. Ci sarà bisogno di tanta tecnica da parte dei nostri migliori giocatori e leggere bene le ripartenze dei granata".