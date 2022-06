Lazio, Gregucci: "Romagnoli? Io chiuderei subito. E su Acerbi..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alessio Romagnoli è un nome caldissimo in casa Lazio. La trattativa per portarlo nella Capitale è iniziata da tempo e ancora non sembra trovare una conclusione, l’aspetto economico è il tasto dolente. La distanza tra domanda e offerta non è moltissima ma abbastanza da non portare il difensore ad accettare. Ma non è tutto, a ostacolare l’affare ci sarebbe anche la questione legata a Francesco Acerbi e alla sua eventuale cessione. Sarri e i tifosi fremono, la speranza è che la situazione possa concludersi quanto prima e soprattutto con un lieto fine. A tal proposito, ai microfoni di TMW, si è espresso l’ex Angelo Gregucci. Queste le sue parole: “Penso che trovare uno più forte di Romagnoli per la Lazio sarebbe difficile. Il giocatore ha, inoltre, un trasporto emotivo per il club biancoceleste non da poco, perché ha la famiglia laziale. Comunque, credo che sostituire Acerbi non sarà molto semplice, ma se fosse per me chiuderei subito l’operazione Romagnoli”

