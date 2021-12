Lazio, Gregucci: “Sarri necessita di più tempo. E sugli impegni ravvicinati…”

L’andamento altalenante della Lazio e gli impegni ravvicinati tra campionato e Europa League sono stati tra gli argomenti trattati dall’ex biancoceleste Angelo Gregucci, in un’intervista ai microfoni di TMW. Queste le sue dichiarazioni: “Che ci siano troppe partite ravvicinate mi pare evidente ma è un tema che va ridiscusso su altri tavoli. L'Uefa e la Fifa devono tener presente questo allarme. Oggi però è palese che se vuoi fare calcio ad alto livello i ritmi sono quelli. Se vuoi giocare la Champions il ritmo è quello. Maurizio ha vinto anche l'Europa League ed è abituato al calcio di alto livello visto che era in Premier, ha esperienza sotto tutti i punti di vista"

GIOCO – “Bisogna ridare una certa filosofia di calcio diversa, dopo un quinquennio in cui c'era un altro tipo di gioco, quello di Inzaghi. Sarri ha altre idee e necessita di più tempo: il grido d'allarme è perché non può incidere sulla rosa: non ha tempo di farlo nelle pause perché tanti giocatori devono rispondere alle convocazioni e quindi le difficoltà aumentano. Ha avuto forse un po' di tempo nel ritiro estivo ma per cambiare mentalità ne occorre di più”

SARRISMO – “Se si fa riferimento al calcio del Napoli, lì aveva interpreti differenti: tutto era nato su sue intuizioni ben precise e aveva un attacco che si è mutato, prima con un cannoniere come Higuain poi inventandosi un reparto di piccoletti, giocando con palla terra e ottenendo grandi risultati. Ha ottimizzato le sue idee di calcio con giocatori funzionali"

