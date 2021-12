Lazio-Udinese, poca affluenza all’Olimpico: ecco quanti biglietti sono stati venduti

Dopo la brutta batosta del Maradona contro il Napoli, la Lazio è chiamata a reagire e a dare risposte sul campo. Nel turno infrasettimanale, valido per la quindicesima giornata di Serie A, i biancocelesti ospiteranno l'Udinese tra le mura amiche dello Stadio Olimpico. L'obiettivo ovviamente è vincere per non perdere il passo delle altre big del campionato. La squadra di Sarri non potrà contare su una grande cornice di pubblico. Il giorno è l'orario del match hanno frenato i tifosi laziali. Sin qui sono stati venduti solo 5800 tagliandi per la gara contro i bianconeri in programma giovedì alle 20:45. Si rischia il record negativo della società in quanto a biglietti venduti da circa 20 anni.