Lazio, Guendouzi e Mandas in Isokinetic per i test fisici - FOTO

Giornata di visite mediche in casa Lazio. Come riportato dai profili social del club biancoceleste, sono infatti in corso in Isokinetic i test fisici di Guendouzi e Mandas. Ultime formalità dunque per i due calciatori da poco sbarcati nella Capitale, che a breve apporranno la firma sui loro rispettivi contratti. I due, dopo le visite in Paideia, completeranno i testa fisico/atletici e poi saranno pronti per mettersi a disposizione di Sarri.