Lazio, Hernanes e il 26 maggio: "Nella storia!" - VIDEO

© foto di Federico Gaetano

Il 26 maggio non sarà mai una giornata come le altre per tutti i tifosi della Lazio. Una data storica rimasta nel cuore non solo dei supporter ma anche di chi quella gara l'ha giocata, ormai nove anni fa. La rete di Lulic, la Coppa vinta sulla Roma, la festa che si rinnova ogni anno, per sempre. In tantissimi oggi hanno voluto ricordare questo speciale anniversario e tra questi c'è anche il Profeta Hernanes che sui social ha pubblicato un video con la scritta: "Nella storia. 26.05".