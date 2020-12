Lazio, Hoedt e la sorpresa alla fidanzata per i 3 milioni di seguaci su YouTube - FT

In casa Hoedt si festeggia per un importante traguardo raggiunto da Emma Heesters, la fidanzata del difensore della Lazio. La giovane cantante, come rivelano post e "stories" pubblicate su Instagram, ha raggiunto i tre milioni di seguaci su YouTube. Una soddisfazione condivisa con l'olandese che le ha organizzato per l'occasione una sorpresa. Al rientro della ragazza, Wesley l'ha accolta con palloncini e cuori ovunque. Le immagini sono state prontamente condivise da Emma sui social.

