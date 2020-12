Ripresa del calcio, Gravina: "Noi migliori di ciò che viene rappresentato"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato in un'intervista del difficile periodo vissuto dal calcio negli ultimi mesi, come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei: "C'era un'esigenza di dare una risposta concreta a questo mondo. Si fanno grandi sacrifici e servivano risposte. Poi ci ha mosso la passione, non solo la mia ma quella di milioni di italiani. E poi il senso di responsabilità e la lungimiranza perché non far ripartire un sistema economico così importante avrebbe determinato scompensi devastanti. Ho avvertito un senso di abbandono, di solitudine, in alcuni momenti. Non dimentico l'assenza, nei momenti cruciali, di alcune persone che appartengono a questo mondo. Ma la soddisfazione di far ripartire questa macchina è stata ancora maggiore. Dimostrare che il calcio è un mondo migliore di quello che viene rappresentato spesso e volentieri. Siamo un movimento vivo e di grande qualità ".

