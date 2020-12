Calciomercato Lazio, la Fiorentina non molla Caicedo: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Sabato è stato il migliore in campo, ma stavolta il suo gol non ha portato punti alla causa. Felipe Caicedo è sempre più l'uomo della Provvidenza in casa Lazio. La sua rete contro il Verona aveva ristabilito la parità, ma alla Lazio è mancato lo spunto e lo sprint finale cedendo l'intera posta ai veneti. Ora ci saranno tre battaglie prima della sosta natalizia ea gennaio riaprirà i battenti il calciomercato. L'ex Espanyol potrebbe essere ancora protagonista visto che su di lui siconcentrano le attenzioni della Fiorentina. Il club viola, in crisi di risultati, è alla ricerca di un attaccante e avrebbe individuato il rinforzo giusto nel numero 20 biancoceleste. Come sottolinea l'edizione odierna de La Nazione, Caicedo piace molto a Commisso che è pronto a presentare un'offerta. La Lazio non sarebbe propensa a far partire l'attaccante, ma se la viola dovesse presentarsi con gli argomenti giusti la situazione potrebbe cambiare. I toscani devono prima vendere Cutrone, inseguito dal Torino. Qualora l'ex Milan sposasse il progetto granata, la Fiorentina andrebbe diretta su Caicedo. Una cosa è certa e i toscani lo hanno capito: non si tratterà di un affare low cost. La Lazio non intende cedere Felipe e direbbe sì solo a un'offerta importante. In estate le aquile chiedevano tra gli 8 e i 10 milioni e difficilmente si discosteranno da questa cifra. Mancano poco più di due settimane alll'apertura della sessione invernale di calciomercato, cosa accadrà a gennaio?

